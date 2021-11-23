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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber - Son Dakika

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber

23.11.2021 15:32
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den flaş haber geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalan Canan Ergüder, aylar sonra 'Oğlum' dizisiyle setlere geri dönüyor.

CANLANDIRACAĞI KARAKTER BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikayesi anlatılacak. Dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan Pedagog Demet'ini Canan Ergüder canlandıracak.

"TOPARLANMA SÜRECİNDEYİM"

Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti.

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe'un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.2019 yılında BluTv aracılığıyla yeniden Behzat Ç. deki Savcı Esra rolünü canlandırmıştır.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.Güllerin Savaşı setinde tanıştığı Kenan Ece ile 2017 yılında evlenmişlerdir ve çiftin bir oğlu bulunmaktadır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber

Canan Ergüder, Ay Yapım, oyunlar, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş haber - Son Dakika Magazin


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