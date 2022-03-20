Merak Konusu Olmuştu! Oğlunun İsmini Açıkladı - Son Dakika
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Merak Konusu Olmuştu! Oğlunun İsmini Açıkladı

20.03.2022 20:39
Merak Konusu Olmuştu! Oğlunun İsmini Açıkladı

Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, oğlunun ismini açıkladı.

Hande Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.

Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, eşi ile birlikte verdiği pozları paylaştı.

Eşi ile poz veren Hande Soral, doğacak oğlunun ismini "Ali Demirci geliyor" diyerek açıkladı.

İsmail Demirci de oğlunun isminin yazılı olduğu isimlik ile dikkat çekti.

Merak Konusu Olmuştu! Oğlunun İsmini Açıkladı

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Hande Soral, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merak Konusu Olmuştu! Oğlunun İsmini Açıkladı - Son Dakika


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