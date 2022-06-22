Merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı - Son Dakika
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Merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

22.06.2022 08:54
Merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' adlı yeni dizi için geri sayım başladı. Merakla beklenen diziden ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

Daha önce Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Ayça Eren, Seda Bakan, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. BluTV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

İlk duyurusunun yapılmasıyla sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' adlı yeni orijinal içerikte usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden merakla beklenen ilk tanıtım geldi. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform! Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç., Blu TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı - Son Dakika
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