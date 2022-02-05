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Merhum Sanatçı Kemal Sunal'ın Kayınbiraderi Sokakta Yaşıyor - Son Dakika

Merhum Sanatçı Kemal Sunal'ın Kayınbiraderi Sokakta Yaşıyor

05.02.2022 09:21
Merhum Sanatçı Kemal Sunal'ın Kayınbiraderi Sokakta Yaşıyor

Kemal Sunal'ın kayınbiraderi Songür Genelioğlu, sağlık problemleri ve maddi sıkıntılarla boğuşurken, bir süre sonra kendisini sokakta buldu. Genelioğlu, çareyi ablası Gül Sunal'la yla görüşmekte aradı ancak umduğunu bulamadı.

Yeni Asır'dan Ercan Akgün'ün haberine göre; Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kayınbiraderi Songür Genelioğlu, yaşadığı sıkıntıların üzerine ablası Gül Sunal'dan destek göremediği için üzgün. İzmir'in Altındağ semtinde kahvehanede çalışırken pandemide işsiz kalan, eşinin yaşadığı ve kendisinde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle aile düzeni bozulduğu için yaşamını sokaklarda sürdürmeye başlayan Genelioğlu, sağlık problemleri ve maddi sıkıntılarla boğuşurken, bir süre sonra kendisini sokakta buldu. Genelioğlu, çareyi ablası Gül Sunal'la yla görüşmekte aradı ancak umduğunu bulamadı.

Emboli hastası (akciğer pıhtısı) olan ve ayağındaki kılcal damarlar nedeniyle sorunlar yaşayan Genelioğlu, "Havalar soğuyunca dayanacak gücüm kalmadı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta kalan kişiler için tahsis etiği binaya sığındım. Isınma imkanı olmayan, 6 kişilik bir odada kalıyorum" dedi. Ablası Gül Sunal'la görüşmeye çalışan Genelioğlu, "Ailem olmayan insanlara sığınmak yerine ablamla görüşmek istedim. Bana yardımcı olacağını umuyordum ancak hiçbir şekilde benimle irtibata geçmedi. Bugüne kadar onlara karşı ne bir yanlışım oldu ne de bir beklentim. Şu anda maddi, manevi bitmiş durumdayım. Barınacak yerim dahi yok. Ablamın bana yapacağı ufak bir yardımla yeniden hayata tutunmaya çalışacağım. Gerisini ben zaten hallederim. Eğer yeniden yardım istersem o zaman bana istediğini söylesin" dedi.

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Kemal Sunal, Gül Sunal, Altındağ, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merhum Sanatçı Kemal Sunal'ın Kayınbiraderi Sokakta Yaşıyor - Son Dakika Magazin


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