Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika
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Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

04.07.2022 07:54

Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturduğu müzisyen Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazması dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sayan, önceki gün de kendisinden 25 yaş küçük olan eşinin ailesini ziyaret etti.

KAYINVALİDESİYLE İLK FOTOĞRAF

7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti. Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Yaptırdığı estetiklerle yaşıtlarına meydan okuyan Sayan, kayınvalidesiyle pozuna "Canım Hicom" notunu düştü.

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika
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