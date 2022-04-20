Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI!

Özellikle geçtiğimiz yıl ilişkilerini noktalayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın özel hayatlarıyla ilgili detaylar gündem oluyor.

Geçtiğimiz gün de daha önceki haftalarda olduğu gibi Nisa, oyun sırasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti.

Tartışmalara neden olan bu sözlerin ardından da geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabından Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın sevenlerini kızdırdı.

Mert Öcal da daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapattı.

Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.

Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklayan çiftin sevgili olmaları adeta 2020'de bomba etkisi yaratmıştı. Bir süre sonra da bu ilişki aniden bitmişti.

İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu sayfanın kapandığını belirtmişti.

Bu yıl da All Star kadrosunda yer alan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.

Nisa da ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı.

Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu.

Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.

Bu olayın ardından da Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.

Bunun üzerine de geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Mert Öcal, Nisa'nın Barış'la sevgiliyken Barış'ı aldattığını iddia etti.

Bu iddia tepkilere yol açarken Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını açıkladı.

Bu iddia tepkilere yol açarken Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını açıkladı.

Bu arada geçtiğimiz yıl ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı fakat herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

Ardından da Mert Öcal, Nisa'nın fanlarına daha fazla dayanamayarak Twitter'a veda ettiğini duyurdu.