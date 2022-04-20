Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI! - Son Dakika

Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI!

Son Güncelleme: 20.04.2022 07:53

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de bu yıl sık sık yarışmacıların özel hayatlarını konuşuldu. Eski Survivor Yarışmacısı Mert Öcal'ın Nisa Hakkında Twitter'da Paylaştığı İddia Ortalığı Karıştırdı!

Özellikle geçtiğimiz yıl ilişkilerini noktalayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın özel hayatlarıyla ilgili detaylar gündem oluyor.

Geçtiğimiz gün de daha önceki haftalarda olduğu gibi Nisa, oyun sırasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti.

Tartışmalara neden olan bu sözlerin ardından da geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabından Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın sevenlerini kızdırdı.

Mert Öcal da daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapattı.

Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.

Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklayan çiftin sevgili olmaları adeta 2020'de bomba etkisi yaratmıştı. Bir süre sonra da bu ilişki aniden bitmişti.

İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu sayfanın kapandığını belirtmişti.

Bu yıl da All Star kadrosunda yer alan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.

Nisa da ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı.

Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu.

Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.

Bu olayın ardından da Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.

Bunun üzerine de geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Mert Öcal, Nisa'nın Barış'la sevgiliyken Barış'ı aldattığını iddia etti.

Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI!

Bu iddia tepkilere yol açarken Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını açıkladı.

Bu iddia tepkilere yol açarken Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını açıkladı.

Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI!

Bu arada geçtiğimiz yıl ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı fakat herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

Ardından da Mert Öcal, Nisa'nın fanlarına daha fazla dayanamayarak Twitter'a veda ettiğini duyurdu.

Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI!
Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI! - Son Dakika


Son Dakika
08:26 Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler
08:22 Maribor-Fenerbahçe maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
08:23 Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Tövbe ederek helallik istedi
08:23 Ukrayna'dan hareket eden Joseph Schulte adlı tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda
08:19 Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu! Sevenlerinden helallik istedi
08:18 Tüm dünya onu izliyor! Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nda
07:54 Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Neşe Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu: Annem çorbacıya düşmedi
07:50 Çorbacıda sahne aldığı konuşulan Gülden Karaböcek'in kızı sessizliğini bozdu: Orası otantik bir mekan, ısrar üzerine şarkısına eşlik etti
07:30 NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması: Konumu deniz operasyonları için kritik öneme sahip
07:25 NATO'dan Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'la ilgili açıklama: Konumu kritik öneme sahip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 09:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mert Öcal... NİSA İLE İLGİLİ İDDİA SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTIRDI! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement