Merve Demir… ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNE ŞOK TEPKİ; "YASAKLATABİLİRİM!" - Son Dakika
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Merve Demir… ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNE ŞOK TEPKİ; "YASAKLATABİLİRİM!"

16.07.2022 19:55

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği Cengiz Tekin'e ait olan, Bergen'in 1989 yılında seslendirdiği "Seni Kalbimden Kovdum" isimli parçayla müzik dünyasına adım attı. Geçtiğimiz hafta Ibrahim Tatlises'in alt kadrosunda sahne alan Merve Demir'dan şarkı için şok bir tepki geldi...

Sıkıntı da bundan sonra başladı… Bu şarkının tüm haklarını elinde bulunduran şarkıcı Merve Demir'de, sadece 1 buçuk ay önce bu şarkıyı piyasaya çıkarmıştı. Şarkı konusunda kendi rızasının olmadığını ve bu şarkıyı söyleme hakları olmadığı belirten Demir;

"-Şirketimiz VG Müzik aracılığıyla Cengiz Tekin'den şarkının tüm dağıtım, çoğaltım ve üçüncü kişilere satış haklarını ben satın aldım!.. Ancak benim canımı acıtan o değil! Ben Havva ablanın evinde büyüdüm!

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Merve Demir… ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNE ŞOK TEPKİ; 'YASAKLATABİLİRİM!'

Benim daha 1 buçuk ay önce çıkardığım şarkıyı sen söylüyorsun ama beni arayıp 'Merve, bu şarkıyı sen çıkardın ama ben deçok seviyorum, o yüzden söylemek istiyorum' demesini beklerdim. İşte bu benim canımı acıttı ve vefasızlık gibi geldi' dedi.

Merve Demir, Şarkıyı durdurma kararı ile ilgili ise; 'Avukatlarımız, kendileriyle görüşecek. Onların toplantısına göre şarkıyı toplatabiliriz!' diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Merve Demir… ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNE ŞOK TEPKİ; 'YASAKLATABİLİRİM!' - Son Dakika


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