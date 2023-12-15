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MESAM'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi - Son Dakika
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MESAM'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi

İstanbul Grand Cevahir Otel'de gerçekleşen MESAM'IN 37. yıl galasına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Galanın sunuculuğunu TRT spikeri Zafer Kiraz yaptı. Telif Hakları konusunda sanatçılara destek veren gazeteciler de onurlandırıldı.

MESAM\'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi
15.12.2023 - 05:15,  Güncelleme: 05:16
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En iyi çıkış yapan sanatçı ödülü ise Norm Ender'e, İlham Gencer Onur Ödülü de İlhan Şeşen'e verildi.

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İstanbul Grand Cevahir Otel'de dün gece gerçekleşen galaya sanat ve iş dünyasından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Galanın sunuculuğunu TRT spikeri Zafer Kiraz yaptı. Galada 6 Şubat depremi ve Filistin'de yaşanan katliam kısa bir filmle hatırlatarak unutulmadı.

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Ödül töreninden önce MESAM'ın Şişli'de satın aldığı ve 6 Şubat depreminden sonra yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binasının sembolik temel atma töreni yapıldı.

6 ŞUBAT DEPREMİ VE FİLİSTİN UNUTULMADI

6 Şubat depremi ve Gazze katliamı olmasaydı galanın daha farklı formatta olacağını söyleyen MESAM Genel Başkanı Recep Ergül, MESAM üyelerinin birbirinden değerli ölümsüz eserlere şarkılara imza attığını her birinin gönüllerde taht kurduğunu belirtti.

MESAM'IN BİNASI ÖNÜMÜZDEKİ YIL HİZMETE GİRECEK

MESAM'ın binasının önümüzdeki yıl hizmete geçeceğinin sözünü veren Recep Ergül, "Sizler değişim dediniz, reform dediniz, bu görevi bize verdiniz.

MESAM tarihinde ilk defa iki bin kişi genel kurulu katılacak olması MESAM tarihinin en önemli olayıdır" dedi.

100. YIL ATATÜRK ÖDÜLÜ SABAHAT AKKİRAZ'A VERİLDİ

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Galada Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülünü Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Serhat Dalgıç aldı. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Atatürk Ödülü de ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'a verildi.

KAYBETİĞİMİZ DEĞERLER UNUTULMADI

Galada, Sagopa Kajmer, dizi ve film müziği yapımcısı Toygar Işıklı'ya başarı ödülü, Erkin Koray Onur Ödülü İskender Doğan'a, İlham Gencer Onur Ödülü İlhan Şeşen'e, İzzet Altınmeşe'ye Celal Güzelses Onur Ödülü verildi. Kazım Koyuncu, Özkan Uğur, İlhan İrem, Müzeyyen Senar ve Pir Sultan Abdal adına da Onur Ödülü verildi.

GAZETECİLER ONURLANDIRILDI

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Telif Hakları konusunda yaptıkları haber ve yazılarla sanatçılara destek veren gazeteciler de unutulmadı. Ali Eyüboğlu, Nurcan Sabur, Yalçın Bayer, Ali Ulusoy, Cengiz Semercioğlu ve Doğan Şentürk adına da verildi.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN NORM ENDER

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En iyi çıkış yapan sanatçı ödülü ise Norm Ender'e verilirken, Hakkı Bulut, Mithat Körler, Zekai Tunca gibi isimlerde 35. Yıl Ödülü takdim edildi.

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SEÇİM BUGÜN

Bugün yapılacak ve iki bin üyenin oy kullanacağı Seçimli Olağan Genel Kurulda başkan adayı Recep Ergül'ün oyların tamamına yakınını alması bekleniyor.

Kaynak: Magazinkolik
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