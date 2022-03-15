Mesleğini bırakarak müzisyen olan Tuğba Ünal, sesiyle ünlülere rakip oldu - Son Dakika

Yazar Burak Codur'un sunuculuğunu üstlendiği ve Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu yazar ve müzisyen Tuğba Ünal oldu. Mesleğini bırakarak müzisyenlik yapmaya başlayan ve Instagram'da 820 binden fazla takipçisi bulunan ünlü isim, kariyerinden bahsetti.

"SANATIN İÇİNDE OLMASAYDIM BELKİ ÖLÜRDÜM"

"Sanat senin için ne ifade ediyor" sorusu üzerine konuşan Tuğba Ünal, "Sanat her şey, sanat yaşam. Benim nefesim artık. Turist rehberliği yapıyordum ama mesleğimi bıraktım. Sonra bir boşanma sürecim oldu ve sanata tutundum. Bazıları sanatı keyfi yapar ama ben nefes almak için yapıyorum. Sanatı yapıyor olmasaydım ne yapardım diye düşündüğümde hiçbir şey bilmiyorum. Belki de yaşamazdım. O kadar kıymet veriyorum. Bizim sektörümüz çok zor. Yüzüne güldüğün insanlar arkandan konuşuyor. Sanat samimiyeti sever, orada yalana yer yok. Gerçek sanatçı olarak parmakla gösterilmek çok başka bir şey. Ömrüm boyunca da canla başla sanat için mücadele edeceğim" dedi.

"AŞKI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hayatında kimsenin olmadığını belirten şarkıcı, "Şöhret aşkı sevmez. Çok aşığım var ama ben aşık olursam çok derim yaşarım. O zaman ne yazılacak sözlerim kalır ne okunacak şarkılar ne de yapılacak albümler kalır. Ben aşkı yaşamak istemiyorum" itirafında bulundu.