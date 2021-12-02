Metin Şentürk eski eşi Fulya Kalkavan ile davalık oldu!

Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'la arasındaki mal paylaşımı davasının yeniden görülmesi için mahkemeye başvurdu. Ünlü sanatçı, Sarıyer'deki villasını evlenmeden önce çektiği kredilerle aldığını ve görme engellilerin kullanımına göre dizayn ettirdiğini belirtti.

2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 2014'te boşandı. Mahkeme, Şentürk'ün eşine 150 bin TL tazminatın yanı sıra aylık 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak şarkıcı, dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu. Fulya Kalkavan, boşandıktan sonra Metin Şentürk'e "evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı" için dava açtı.

Mahkeme, Şentürk'ün 4 milyon 337 bin 793 TL katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kalkavan'a ödemesine hükmetti.

'Yargılanmanın yenilenmesi' talebi

Metin Şentürk, karara itiraz ederek, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtirazı reddedilen şarkıcı, bu defa Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'a yaptığı itiraz da reddedilince, "yargılamanın yenilenmesi" talepli yeni bir dava açtı.

Şentürk, dilekçesinde mahkemenin verdiği kararın yasalara aykırı olduğunu öne sürdü: İstanbul Sarıyer'deki taşınmazın tüm finansmanını evlenmeden önce elde ettiğim kişisel malların satılması ve almış olduğum kredilerle sağladım. Bu taşınmaz, görme engelli bir sanatçı olmam sebebiyle görme engellilerin kullanımına göre dizayn edilmiştir. Bu taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal olmaktan çok, engelli bir vatandaşın hayatını idame ettirebileceği mekan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Ancak mahkemeniz tarafından bu durum göz ardı edilerek hüküm kurulmuştur. Yeniden yargılama yapılmasını talep etmekteyim.

Kaynak: Hürriyet