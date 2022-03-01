Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum - Son Dakika
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Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

01.03.2022 13:50
Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan ünlü sunucu Metin Uca, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Birlikte olduğu 3 kadının hayatını kaybettiğini söyleyen Uca, "Açık ilişki yaşamayı kabul eden kadınlarla birlikte oluyorum" dedi.

Ünlü sunucu ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Bağlanma korkusundan bahseden Uca, ilişkileri hakkında da çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"KENDİME YETMEYE ÇALIŞIYORUM VE ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" dedi.

"BİRLİKTE OLDUĞUM 3 KADINI KAYBETTİM"

Hayatı boyunca hep ölümlerle sınandığını söyleyen ünlü sunucu, sözlerine şöyle devam etti: 30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm."

Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAYI KABUL EDENLERLE BİRLİKTE OLUYORUM"

"3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok."

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Son Dakika Magazin Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum - Son Dakika


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