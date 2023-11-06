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Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Kritik 24 saati bekliyoruz - Son Dakika

Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Kritik 24 saati bekliyoruz

Son Güncelleme: 06.11.2023 12:24

Bursa'da bir etkinlik için yola çıktıktan sonra trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Menajeri, Uca'nın dün akşam acil bir operasyon geçirdiğini belirterek, ''Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz.'' dedi.

Bir hafta önce trafik kazası geçiren Metin Uca'nın menajeri, ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Menajeri, Uca'nın dün akşam operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz." dedi.

ARAÇ KULLANIRKEN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Metin Uca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu. Araç kullanırken bilinç kaybı yaşadığını belirten Uca, "Kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim" demişti.

"KRİTİK 24 SAATİ ATLATMAYI BEKLİYORUZ"

Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Baykara "3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz. Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım" dedi.

Metin Uca'nın Sağlık Durumuyla İlgili Menajerinden Açıklama: 'Kritik 24 Saati Bekliyoruz'
Metin Uca'nın Sağlık Durumuyla İlgili Menajerinden Açıklama: 'Kritik 24 Saati Bekliyoruz'

Metin Uca, Tragger, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Kritik 24 saati bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Kritik 24 saati bekliyoruz - Son Dakika
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