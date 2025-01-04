Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı

Geniş Video İzle

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dua edip Tayfur'un tabutunu okşadı. Bahçeli, alandan ayrıldığı sırada kısa süreli izdiham tehlikesi yaşandı. MHP lideri, korumalarının eşliğinde güçlükle makam aracına binebildi.

04.01.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Tören sonrası Ferdi Tayfur'un naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

TAYFUR'UN CENAZESİNE KATILAN BAHÇELİ, GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLDİ

Bahçeli, Ferdi Tayfur'un tabutunu okşadı. Üzgün olduğu görülen Bahçeli Tayfur için dua etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılışı sırasında kısa süreli izdiham tehlikesi atlatıldı. Korumaların açtığı koridordan ilerleyen Bahçeli, güçlükle makam aracına binebildi.

"GÖNÜL DİYARIMA TERCÜMAN OLAN USTAYDI"

Öte yandan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Bahçeli şunları söylemişti: "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"

Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Devlet Bahçeli\'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur, İstanbul, Magazin, Güncel, Tören, MHP, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • k K:
    Devlet Bahçeli Hemşerim Sen Ferdi'yi seviyorsun ya biz seni o yüzden seviyoruz. Tam bir adanalısın. 13 29 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    darisi başına bahçeli. 24 5 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    tez zamanda sendende müjdeli haber bekliyoruz sayın bahçeli inşallah 21 3 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    allahım sen mevzuyu biliyosun en kısa zamanda serok bohcali yida al götür ülke kurtulsun. 5 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bir insanın ölmesinden mutlu olacak aşağılıklar var yorumlarda. Size zor gelecek eminim "İnsan" olmayı deneyin. 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Dünyadan Ferdi Tayfur Geçti 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:51 Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 18:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.