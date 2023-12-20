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Milli Eğitim Bakanı Tarikat ve Cemaatlerle Protokol İmzaladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tarikat ve Cemaatlerle Protokol İmzaladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzalandığını belirtti. Sanatçılar ve aydınlar ise bakanın Cumhuriyet düşmanlığı yaptığını belirterek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Tarikat ve Cemaatlerle Protokol İmzaladı
20.12.2023 - 03:13,  Güncelleme: 03:15
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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıkladı.

"PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekin yaptığı açıklamada, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, yazarlar, şairler ve aydınlar "Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor. Derhal görevden alınmalıdır" başlıklı yazılı bir açıklama yaparak Bakan Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli eğitim bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir. Böyle bir kişi milli eğitim bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını,velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, Sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları, yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz.

SANATÇILAR GİRİŞİMİ

Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Erdal Atabek, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Kemal Özmen, Orof. Dr. Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Alper Akçam, Salih Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk, Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih, Mustafa Köz, Nevzat Çelik, Selda Bağcan, Erdal Alova, Efdal Sevinçli, Yavuz Top."

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Kaynak: Magazinkolik
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