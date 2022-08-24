İmge ve Buse Plan Aşka Geldi - Son Dakika
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İmge ve Buse Plan Aşka Geldi

24.08.2022 23:56
İmge ve Buse Plan Aşka Geldi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla adını duyuran İmge'nin yeni sevgilisi Buse Plan ile yeni pozu olay oldu.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşka yelken açtı. TikTok fenomeni Devin ile ilişkisi kısa süren İmge'nin Ebrar Karakurt'a döndüğü iddia edilirken gerçek ortaya çıktı. Ünlü fenomen Buse Plan sevgilisi İmge ile aşk pozunu paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge güzel bir ilişkinin ardından ayrılma kararı almışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu da bulamamıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge yeni aşkını ilan etmişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığını ünlü fenomen Buse Plan da buldu.

Önce Buse Plan romantik bir paylaşım yaptı. Ardından ise İmge bir pozunu "Love" notuyla paylaştı.

İmge'nin son paylaşımı ise olay oldu. İmge hemcinsiyle öpüştüğü kareyi paylaştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ebrar Karakurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmge ve Buse Plan Aşka Geldi - Son Dakika

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