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Milyoner'de yarışmacı anaokulu öğrencisinin bile doğru cevap verebileceği soruda elendi - Son Dakika

Milyoner'de yarışmacı anaokulu öğrencisinin bile doğru cevap verebileceği soruda elendi

14.02.2022 12:08

Kim Milyoner Olmak İster'de Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtını vererek ilk soruda elendi. Yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere "Yok artık" dedirtti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümüne Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacıların genellikle çok rahat geçtikleri ilk soruda dikkat çeken bir durum yaşandı. Günay, herkesin rahatlıkla çözebileceği bir soruda takılınca, sosyal medyada gündem oldu.

"GENELLİKLE HANGİSİ BİLENİR?"

Günay, Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtı vererek yarışmadan elendi. Ancak sorunun doğru yanıtı "Bıçak"tı. Günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılan bir durum olan "Bıçak bilemeyi" hatırlamayan yarışmacı, bu soruya doğru yanıt verememesi nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

İşte çok konuşulan o soru ve şıkları:

Soru: Genellikle hangisi bilenir?

A) Çatal

B) Tabak

C) Bıçak

D) Kaşık

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Kim Milyoner Olmak İster, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'de yarışmacı anaokulu öğrencisinin bile doğru cevap verebileceği soruda elendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Milyoner'de yarışmacı anaokulu öğrencisinin bile doğru cevap verebileceği soruda elendi - Son Dakika
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