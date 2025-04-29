Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah - Son Dakika
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Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah

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Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Nevra Bilen'e, eşi tarafından üçüncü çocuğu için milyonluk bir araç hediye edildi. Bilen'in paylaşımına Dilan Polat'ın ''Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah'' şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

29.04.2025 14:13
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Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen ve ani zenginleşmesiyle dikkat çeken Nevra Bilen, eşi tarafından üçüncü çocuğunun doğumu şerefine milyonluk bir araçla ödüllendirildi.

"İYİ KORKMUYORSUN MAŞALLAH"

Ancak asıl dikkat çeken detay, bir dönem aynı iddialarla anılan Dilan Polat'ın yorumu oldu. Polat, Nevra Bilen'in paylaşımına, "Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" diyerek yorum yaptı. Bu yorum, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine otururken, bazı takipçiler Dilan Polat'ın imalı sözlerini "mesaj içerikli" olarak değerlendirdi.

Milyonluk hediyeye Dilan Polat\'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah

Sosyal Medya, Dilan Polat, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yahya Gültekin:
    Ülke diyorki çalacaksan büyük çal küçük çalarsan suç işlesin hala neyi anlamıyorsunuz 251 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Böylelerini görünce tiskiniyorum !!! 220 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Arkadaşlar bu devir degistigi zaman, 25 yıldır böyle sağlıksız zengin olanların, AKP li zenginlerin yurt içinde ve yurt dışındaki bütün servetlerine ve bütün mal varlıklarına el koyacaksın bu paraları askeri ücretli, emekli maaşlarına 50 bin TL zam yapacaksın kalan parayla bütün dar vgelirliye konut yapacaksın. Ayriyeten haksız servet edinenleri vatandaşlıktan çıkaracaksın kalanlarda mutlu ve refah içinde yaşayacak. ilahi adalet budur. 141 6 Yanıtla
    Taner Avcı:
    tamam,10 milyondan fazla serveti olan herkesin malvarlıgına el konulsun,en çok kimin sesi çıkar seyret... 5 0
  • Timur Yılmaz:
    Kendileri milletin önünde yapınca. aynısı onun başına gelmesinden korkuyor. 112 1 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Sizler ne kadar görgüsüz ne kadar sonradan görmesiniz ya 109 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    olsun Allah verdi dimi bacım 94 4 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Doğru, Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsunuz. Kara paraları akladınız zevk sefa içinde yaşıyorsunuz. Yetimin öksüzün emekçinin hakkını cebe indirdiniz. Ama Allah bunun hesabını sizden soracak. Biraz sabır. 87 2 Yanıtla
  • Umut Er:
    ŞEYTAN HER KILIKTADIR. ŞEYTAN ŞEYTANI SELAMLAR TANIR 83 2 Yanıtla
  • Haci1969:
    Böyle saçma sapan haber olamaz….Bu rezilliğinizi ortaya koyuyor. 73 8 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Al bir tane daha gösteriş budalası 77 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    ne güzel çalıyor maşallah. ama gözaltı cezaevi yok neden ?? 59 1 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    vay be bu aniden nasıl zenginleşiliyo bı anlatirmisniz 41 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Devlet yetersiz adalet olmayan yerde herkes elbet kara para aklayarak zengin olur nsl sa cezası yok 36 1 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Tam 25 senenin küstah ve sonradan görme yeşil sermayesi imtihan dünyasında olur böyle şeyler sizin de arabanız olur şükredin yeter . 22 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Korkmaz mı beklesin bakalım 16 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ÜLKE BÖYLE İŞTE =)=)=) HARAM ZIKKIM SEVİLİYOR =)=) 15 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Ceza evleri suçtan sıyrılamayan beceriksizlerle dolu, gerçek suçlular dışarıda... 14 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    bende hanıma aldım milyonluk araba reklam etmedim işiniz gücünüz şov 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah - Son Dakika
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