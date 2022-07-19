Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?

19.07.2022 15:42
Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?

Yoğun geçen sezonun ardından vaktini ailesine ayıran Esra Erol, sosyal medya hesabından mini şortuyla havuz başında çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Erol'un paylaşımına kayıtsız kalamayan eşi Ali Özbir ise "Çok güzelsiniz, tanışsak mı?" yorumunu yaptı.

Uzun zamandır ATV ekranlarında 'Esra Erol'da' isimli programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi. Ailesiyle zaman geçiren ünlü sunucu, günlük yaşantısından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 4,4 milyon takipçisi bulunan 40 yaşındaki Erol, son olarak pembe mini şortlu kombiniyle havuz başında poz verdi. Köpeğiyle peş peşe pozlar veren sunucu, paylaşımına da pembe çiçek emojisi koydu. Erol'un kısa sürede beğen yağmuruna tutulan paylaşımına iki çocuğunun babası Ali Özbir'den de yorum gecikmedi. Eşinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamayan Özbir, "Çok güzelsiniz tanışsak mı?" yorumunu yaptı.

YORUMLAR
500
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi

Instagram, Ali Özbir, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement