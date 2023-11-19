 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı - Son Dakika

Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, siyah mini elbisesiyle kızı Mavi'nin odasında pozlar verdi. Birçok kişi Evgar'ın kızının odasında bu tarz pozlar vermesini yadırgayıp ünlü oyuncuyu eleştirdi.

19.11.2023 08:45  - Güncelleme: 08:52

Başarılı oyuncu Demet Evgar, siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızı Mavi'nin odasından poz verdi. Ünlü oyuncunun kıyafetini takipçileri aşırı buldu.

POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl Levent Babataş ile nikâh masasına oturan Demet Evgar, Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Vaktinin büyük çoğunluğunu kızıyla geçiren Evgar sosyal medyada da oldukça aktif. Son olarak kızı Mavi'ni odasından paylaşım yapan Evgar pozlarıyla dikkat çekti.

Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızının odasında şekilden şekle giren ünlü oyuncu pozlarını "Kızımın odasından" notunu düştü. Evgar'ın reklam için verdiği pozlar takipçilerinin hoşuna gitmedi. Evgar'ın kombini eleştirilerin hedefi oldu.

Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı

Demet Evgar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı
10:36 Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan ilk günden olay çıkardı! Memurlar çileden çıktı
09:43 Ömer dizisinde flaş gelişme! 32. bölümde senarist de senaryo da değişti
09:43 G.Saray kongre üyesinden Onana hakkında akılalmaz iddia: Dolandırıcı, sakat numarası yapıyor
09:21 Bahreyn Kralı'ndan skandal açıklama! İsrail'e destek verip Hamas'ı kınadılar
09:11 Julian Nagelsmann'dan çok konuşulacak sözler: Penaltı değildi
08:48 Üstüne basa basa söyleyen Montella, Almanya zaferini tek bir nedene bağladı: Takım ruhu ve milliyetçilik
08:45 Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı
08:18 INTERPOL'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli lideri Christijan Palic, Beşiktaş'ta yakalandı
08:04 İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı! Hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 11:03:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement