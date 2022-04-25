Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ! - Son Dakika

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!
Son Güncelleme: 25.04.2022 07:35

İtalyan yıldız Monica Bellucci önceki akşam Zorlu PSM sahnesindeydi. Sanat dünyasından birçok isim oyuncuyu izlemeye geldi.

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci önceki akşam tek kişilik " Maria Callas:

Mektuplar ve Anılar" oyunuyla Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

İtalyan oyuncuyu izlemeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Bellucci, PIU Entertainment'in 10'uncu yılındaki özel etkinlikler kapsamında seyircinin karşısına çıktı.

Monica Bellucci, oyununda operanın efsane ismi Maria Callas'ı canlandırıyor.

Sanatçıya, Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi ve CD'si de hediye edildi.

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Onur'a bu tarz çok yakışıyor

Hazar Ergüçlü, "Monica Bellucci hayranıyım. Onu, dünya gözüyle görmeye geldim'' dedi.

Oyuncu, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün çok konuşulan giyim tarzıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Onur'un giyim tarzına ben karışmıyorum. Kendisi seçiyor. İstediğini giyiyor. Bence çok da yakışıyor."

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!
Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Yüzü kadar içi de güzel

Yılmaz Erdoğan, 2012 yılında Bahman Gobadi'nin yönettiği "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Bellucci ile İstanbul'da kamera karşısına geçmişti.

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Erdoğan, arkadaşını bu özel gecede yalnız bırakmadı ve "Dünyada bir daha Monica gibi bir insanın gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Yüzünün güzel olduğu kadar içi de çok güzel" dedi.

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Düğün eylülde

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, "Eylül ayında İstanbul'da yapacağımız bir kır düğünüyle evleneceğiz" dedi.

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'la poz verdi. Oyuncu, "Dünyanın en güzel kadınlarından biri. Zevkle, keyifle izleyeceğiz" dedi.

Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ! - Son Dakika
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