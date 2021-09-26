Motor tutkunları Ordu'da buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13 ilden 700 motor ve 1500 motor tutkunu Ordu'da buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yeni bir etkinlikle motor tutkunlarını bir araya getirdi. 13 ilden 700 motor ve 1500 katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği "Büyük Karadeniz Buluşması" etkinliği kapsamında Ordu'ya akın etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Gülyalı ilçesinde hizmete açılan Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Motosiklet Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Tokat, Amasya ve Sinop'tan Ordu'ya gelen motor tutkunları burada hem stres attı hem de yaptıkları çeşitli gösterilerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Başkan Güler: "Ordu sıra dışı bir il olma yolunda"

Düzenlenen etkinliğe katılarak motor tutkunları ile bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, motora binerek katılımcılarla birlikte tur attı.

Ordu'ya Durgun Su Sporları ve Kamp Alanı gibi çok önemli bir eser kazandırdıklarını ve Ordu'nun artık sınırları aştığını dile getiren Başkan Güler, "Ordu artık başka bir boyuta geçti. Sıra dışı bir il olma durumunda. Bugün Ordu'da müthiş bir atmosfer var. 13 ilden 28 spor kulübüne bağlı oldukça fazla bir katılımcı sayısı var. Büyük bir enerji, büyük bir güç ve turizm tanıtma faaliyeti. Ordu'muza bu eser çok çok farklı şeyler kazandırıyor. Merkezimiz kano, yelken sporlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra karavan turizmine de büyük katkı sunuyor. Tüm bu organizasyonları yapabilmek için bu çalışmaların alt yapısını oluşturmak çok önemli. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle ifade edemiyorum. Ordu sınırlarını aştı. Tüm dünya tanımaya başladı" dedi.

Motor tutkunlarından Başkan Güler'e teşekkür

Ordu Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ataç ise konuşmasında Ordu'ya kazandırdığı eser dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Misafirlerin ağırlanması için mescidinden duş alanına kadar kam merkezinde her şeyin bulunduğunu aktaran Ataç, tüm katılımcıların organizasyondan memnun kaldığını söyledi.

Türkiye'nin bir çok farklı ilinde Ordu'ya gelen motor tutkunları ise Ordu'ya hayran kaldıklarını belirttiler. Çok kapsamlı bir etkinliğin düzenlendiğini aktaran motorcular kendileri için ayrılan kamp alanını ise çok beğendiklerini dile getirdiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunun kusursuz olduğunu ifade eden katılımcılar bu çalışmaları dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Etkinlik, katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılmasının ardından sona erdi. - ORDU