74 yaşındaki Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay üzen bir haber verdi. Akay, Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Akay açıklamasında, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçının son durumu hakkında ailesi ve yakınlarından bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı'nın tedavisine, Amerika'da devam ediliyor.