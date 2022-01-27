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MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM - Son Dakika

MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM

27.01.2022 09:19
MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM

Köklü mücevher markası Rafi Roy Diamonds'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Rafi Roy Tüter, sahne şov ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin ışıltısına ışıltı katıyor. Sibel Can, Yasemin Sakallıoğlu, Melis Sezen, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Merve Özbey, Bahar Şer, Nur Kalgay be Zehra Sarar gibi ünlü isimlerle çalışan Tüter, sanat dünyasında "Mücevherin terzisi" olarak anılıyor.

Mücevherat sektörünün köklü markalarından Rafi Roy Diamonds'ın dördüncü kuşak temsilcisi değerli taş uzmanı ve tasarımcı Rafi Roy Tüter, kişiye özel tasarımları ile mücevherlere ruh katıyor.

Dedesi ve babasından devraldığı 117 yıllık bayrağı başarıyla taşıyan Tüter, sezonluk koleksiyonların yanı sıra Sibel Can, Melis Sezen ve Merve Özbey'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler için özel takılar tasarlıyor. Sanat dünyasında "Mücevherin terzisi" lakabı ile anılan mücevher sanatçısı, İstanbul Nur-u Osmaniye Caddesindeki mağazasından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine hizmet veriyor.

Başarısının sırrını işine duyduğu aşka bağlayan Rafi Roy Tüter, "Mücevher benim için işten çok daha büyük bir anlam ifade ediyor" deyip ekliyor: "Bu iş bana dedemden ve babamdan kalan bir miras. Onların bana öğrettiği iş aşkı ve ahlakı ise en büyük sermayem. Ayrıca bir asrı aşkın süredir sektörde yer alan bir markayı temsil etmenin sorumluluğunu taşıyorum. Bugün Afrika'daki madenimiz, Las Vegas merkezli e-ticaret şirketimiz ile dünyanın hemen her köşesine ulaşıyoruz. Dedem ve babamın 117 yıl önce kurdukları hayali gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyorum. ve onlardan öğrendiğim gibi her mücevhere her taşa sadece maddi değil nesillere aktarılan manevi değerler olduklarının bilinci ile yaklaşıyorum. Bizi sektörde diğer markalardan ayıran özelliklerimizin başında da bu geliyor."

MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM
MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM
MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM

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Merve Özbey, Melis Sezen, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MÜCEVHERİN TERZİSİ: İŞ AHLAKI EN BÜYÜK SERMAYEM - Son Dakika
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