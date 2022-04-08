Müge Anlı'da 3 çocuk babası evli adama kaçan kızını ikna edemeyen babanın tokadı stüdyoyu buz kestirdi - Son Dakika

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kızılarslan ailesi, 20 yaşındaki kızlarının evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti.

"BEN SERDAR'I SEVİYORUM"

Serdar'ın lise yıllarından kızlarını takip ettiğini, para teklif ettiğini ve şiddet uyguladığını öne süren aile, kızlarının Serdar'a kaçtığını duyunca dünyaları başına yıkıldı. Serdar'la birlikte yayına katılan Sibel ise "Ben Serdal'ı seviyorum" dedi. Serdar ise "Ben kaçırmadım, kendisi isteyerek geldi" ifadelerini kullandı.

KIZINA TOKAT ATIP BAYILDI

Anne ve babası 20 yaşındaki kızlarını ikna etmek için her şeyi yaptı. Acılı baba, sarıldığı kızını bir türlü ikna edemeyince kendini bir anda kaybedip tokat attı. Tüm stüdyoyu şaşırtan o tokattan sonra baba bayıldı.