Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap veremeyen adam, sulama kanalına kaçtı - Son Dakika

Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap veremeyen adam, sulama kanalına kaçtı

Son Güncelleme: 04.10.2023 16:10

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan üfürükçü olarak tanınan adam, peş peşe sorular sorulara cevap veremeyince koşarak sulama kanalına kaçtı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşadı. Günlerdir aranan Bedriye Kılıç'la ilgili ekibin sorularını yanıtlayan üfürükçü olarak tanınan adam, sorulara verecek cevap bulamayınca çareyi yakında bulunan sulama kanalına kaçmakta buldu.

KAYIP BEDRİYE, EVLİ BİRİNE KAÇTI İDDİASI

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 91 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın, evli ve 2 çocuklu bir erkekle kaçıp gittiği, bunu da bir üfürükçünün aileye söylediği iddiası üzerine ekip adı geçen üfürükçü Musa Başdağ'a ulaştı.

CEVAP VEREMEYİNCE SULAMA KANALINA KAÇTI

Çiftçilikle uğraştığını, bu işlerle ilgisi olmadığını söyleyen Musa Başdağ "Kayıp Bedriye'nin ağabeyi Muhammet Er bana ulaştı, 'Bir adam var, onunla görüş' dedi. Adamı aradım, bana Bedriye'nin Akşehir'de olduğunu söyledi. O adam da hoca değil, değerli bir ağabeyimiz" dedi. Müge Anlı ekibinin, "Bir çifti kayıp bir kişinin Konya Akşehir'de olabileceğini nereden bilebilir?" sorusunu "Ben de bilmiyorum. Asıl kayıp Bedriye'nin ağabeyi Muhammet'in bir üfürükçüsü var" diye yanıtlayan Musa Başdağ, sorular karşısında daha fazla verecek bir cevabı olmayınca çareyi sulama kanalına atlayarak kaçmakta buldu.

Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap veremeyen adam, sulama kanalına kaçtı

ÜFÜRÜKÇÜ: İŞİMİ AŞIMI KAYBETTİM, SÜRÜNÜYORUM

Müge Anlı, kayıp Bedriye'nin ağabeyi Muhammet Er'in üfürükçüsü olduğu söylenen bir diğer isme de ulaştı. Üfürükçü olduğu söylenen o ismin soruları karşısındaki yanıtı ise "Ben artık uğraşmıyorum o işlerle. Muhammet beni aradı. Ben onlar birbirlerine düşman olmasınlar diye kardeşin sağ dedim. İşimi, aşımı kaybettim. Sürünüyorum. Ben kendi derdime çare olamadığım için artık bu işlere tövbe ettim. Bu yaptığım için çok pişmanım" oldu.

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap veremeyen adam, sulama kanalına kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap veremeyen adam, sulama kanalına kaçtı - Son Dakika
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