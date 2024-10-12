Müge Anlı\'dan gündeme oturan Kızılcık Şerbeti göndermesi

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Her hafta ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, bu kez karmaşık bir aile ilişkisiyle izleyicilerini şaşırttı. 76 yaşındaki Şemsettin Emecen'in evlenmesinin ardından kısa süre içinde hayatını kaybetmesi, ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasına neden oldu.

Programda aile bireyleri, ilişkilerini anlatırken karmaşık bir şekilde ifade ettiler: "Bu benim dünürüm, kızı bende. Onun hanımı, kız kardeşimin kızı. Kızını da ben oğluma aldım. Babasıyla da ben evlendim." Bu açıklama, hem ekran başındaki izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi.

AİLE İLİŞKİLERİNİ KIZILCIK ŞERBETİ'NE BENZETTİ

Müge Anlı, yaşanan durumu değerlendirirken, "Kızılcık Şerbeti gibi. Biri buldu mu, diğer bütün aile evleniyor ya!" diyerek hem duruma olan şaşkınlığını ifade etti hem de dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu göstermiş oldu.