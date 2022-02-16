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Müge Anlı okey masasından atıldığını itiraf etti, herkes kahkahaya boğuldu - Son Dakika

Müge Anlı okey masasından atıldığını itiraf etti, herkes kahkahaya boğuldu

16.02.2022 14:31

Müge Anlı, bugünkü programında başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Telefonda online olarak okey, tavla gibi oyunlar oynadığını söyleyen Anlı, insanların bu ortamlarda birbirlerine telefon numaralarını verdiğini aktardı. Birisini bu sebeple uyardığını söyleyen Anlı, "Beni hemen masadan attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." dedi. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikayesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

Programda bugün de Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşuldu. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.

"BENİ OKEY MASASINDAN ATTILAR"

Telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığından bahseden ve bu ortamlardaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını itiraf etti. Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış." ifadelerini kullandı.

Bu anısını anlatırken gülme krizine giren Anlı, hem ekran başında kendisini izleyenleri hem de stüdyodaki misafirlerini kahkahalara boğdu.

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Son Dakika Magazin Müge Anlı okey masasından atıldığını itiraf etti, herkes kahkahaya boğuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı okey masasından atıldığını itiraf etti, herkes kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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