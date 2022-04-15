Müge Anlı - Sinan Akçıl... KAFA KARIŞTIRAN YAKALANMA! - Son Dakika
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Müge Anlı - Sinan Akçıl... KAFA KARIŞTIRAN YAKALANMA!

Son Güncelleme: 15.04.2022 08:23

Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, bu kez bulduğu kayıplar veya yakaladığı katillerle değil aşk hayatıyla magazin gündemine düştü.

ATV ekranlarında her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Durum Çok Acil isimli şarkısını kendisinden ilham alarak yazdığını açıklayan Sinan Akçıl ile Sarıyer'de baş başa yemek yerken görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen ikili hayranlarını ikiye böldü.

Kimi çok yakın arkadaş olduklarını söylerken, kimisi ise aşk iddiasında bulundu.

Yıllardır program yaptığı ATV ekranlarında bulduğu kayıp ve çözdüğü cinayetlerle adını geniş bir kitleye duyuran Müge Anlı, bu sefer iş dışındaki bir konuyla gündem oldu.

Anlı, önceki akşam genç şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.

BAŞ BAŞA YEMEK YEDİLER

Müge Anlı ve daha önce kendisinden ilham alarak Durum Çok Acil isimli şarkıyı yazan Sinan Akçıl, Sarıyer'deki bir mekanda baş başa yemek yedi.

İkilinin o anları da mekanda bulunan diğer vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Gossippasta isimli Instagram sayfasında yer alan görüntünün ardından iki yakın arkadaş olan ünlü isimlerin neden buluştuğu merak konusu oldu.

Müge Anlı - Sinan Akçıl... KAFA KARIŞTIRAN YAKALANMA!

MÜGE ANLI'DAN İLHAM ALARAK ŞARKI YAZMIŞTI

Durum Çok Acil şarkısını yazdıktan sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sinan Akçıl, "İtiraf ediyorum.

Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Müge Anlı - Sinan Akçıl... KAFA KARIŞTIRAN YAKALANMA! - Son Dakika


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