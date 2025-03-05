Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz - Son Dakika
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Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

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Köpeğini gezdirmeye çıkan ünlü oyuncu Hülya Avşar, kendisini görüntüleyen muhabirin "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz" sözlerine sinirlendi. "Senin gibi toy gazetecilerle konuşmak istemiyorum" diyen Avşar'a muhabirin yanıtı ise "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Çok şükür meslekte 10 seneyi bitirdim" oldu.

05.03.2025 08:16
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Ünlü oyuncu Hülya Avşar ile kendisini görüntülemeye çalışan muhabir arasındaki diyalog gündem yarattı. Muhabirin "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz. Nasılsınız iyi misiniz?" sorusu Avşar'ı kızdırdı.

"SENİN GİBİ TOY GAZETECİLERLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hülya Avşar "Şaka gibisiniz ya, garip yorumlarınız oluyor ya ona sinirleniyorum. Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen ya da iyi bir şey yaptığını zanneden gazetecilerle konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KONUŞTURMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADIM"

Muhabirin "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Şu an söylediğiniz şeyler... 'Toy' dediniz bana, çok şükür 10 seneyi bitirdim. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de bir şey yapmadım. Sadece sizi görünce 'merhaba' demek istedim." sözleriyle daha da sinirlenen Avşar ise "18'lik kızlar gibi sekiyorsun dedin. Sekiyorsun denmez yürüyorsun denir" diye konuşup arkasını dönüp yürümeye devam etti.

Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar\'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

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Son Dakika Magazin Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • HÜS KARA:
    Haber değeri yok ama planlı yapılmış bir haber gibi, şu saate bu vaziyette evden çıkacağım beni çek bu tip cümleler kur. . 57 4 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Habercinin patavatsızligi ne demek 18 lik gibi sek sek sekiyorsunuz ,haberci degilya ne oluran ol gerçekten patavatsız bir konuşma yapmış ,Hülya hanım haklı . 23 28 Yanıtla
  • 78908900:
    Bugünkü magazin haberini almış oldum .Umarım Vanda nara'yı unutmazsınız ! 34 3 Yanıtla
  • aragorn:
    HÜLYA AVŞAR DEVRİ KAPANMIŞTIR VE BUNUN PEİNDE KOŞAN HABERCİ GERÇEKTEN TOY,DUR 31 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Muhabire bak boş adam 16 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ana ne alaka 10 2 Yanıtla
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