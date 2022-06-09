Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz

09.06.2022 12:18
Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz

TikTok'tan yaptığı paylaşımda doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıkarak Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım geldi. Yanlış anlaşılmamak için paylaşımı sildiğini söyleyen Kaya, "Kırılgan azınlık olarak çağırılan kişileri, size anlamsız geldiği için hedef gösteremezsiniz" dedi.

Hazal Kaya, aylardır hamile olduğunu söyleyen ve önceki gün doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıktı. Gezgin'in bu içerikleri takipçilerini güldürmek için çektiğini söyleyen Kaya, fenomeni eleştiren Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'i hedef aldı.

"MÜKREMİN'İN AŞINA BİR ŞEY GELDİĞİNDE SORUMLULUĞU ALACAK MISINIZ?"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı etiketleyerek "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz

"SİZE ANLAMSIZ GELEN BİR ŞEYİ HEDEF GÖSTEREMEZSİNİZ"

Paylaşımını dakikalar içinde silen Hazal Kaya, yeni bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Neyse ben de öfke ve tahammülsüzlükle bir paylaşım yaptım, eleştirdiğim şeye dönüşmek istemediğim için de sildim. Diyeceğim şu. Bu toplumda zaten can güvenliğini bile sağlayamadığımız teknik olarak 'kırılgan azınlık' diye çağırılan birilerini, aşağılayıcı bir biçimde ve tahammülsüzce, sadece size anlamsız geldiği için hedef göstermezsiniz. Umarım tepkinizin olası sonuçlarını, dilinizden düşürmediğiniz vicdanınızla baş başa kaldığınızda birazcık düşünürsünüz. Buna en çok sizin ihtiyacınız var."

Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
YORUMLAR
500
Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız? Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?

Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:54 Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:58 Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement