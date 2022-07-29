Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ! - Son Dakika

Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ!

Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ!
Son Güncelleme: 29.07.2022 00:12

Murat Kurşun kendi buğdayını kendisi biçti. Tüm dünya genelinde buğday alarmı olduğunu söyleyen Kurşun, Balıkesir'deki çiftliğinde biçer döverin başına geçerek hasadını kendisi yaptı.

Murat Kurşun ¨Çiftliğe gidip buğday hasadını kendim bire bir yapıyorum. Kimse mağdur olmasın, insanlarımız ekmeğini pahalıya almasın.

Yurt dışından yabancılar gelip köylülerin buğdayını çok yüksek fiyatlara satın almaya çalışıyor.

Lütfen tehlikenin farkına varalım. Dünyanın her yerinde ciddi bir kıtlık alarmı var.

Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ!

Ülkemizdeki verimli topraklarımız sayesinde bolca ekip biçiyoruz ve kıtlık yaşamamak için her metrekareye buğday, tahıl ekmeliyiz¨ diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik
Onur BAYRAM
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Son Dakika Magazin Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Kurşun... KENDİ BUĞDAYINI KENDİ BİÇTİ! - Son Dakika
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