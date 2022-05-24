Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan tek kelimelik yorum: Şaşırmadım

Oyuncu Ezgi Mola'nın, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

"PAYLAŞIMIN SERT OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ezgi Mola, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "O kadar çok bu potansiyelde insan salıveriliyor ki... Ben gündemdeki paylaşımları görerek bu tweeti attım. Herkes sosyal medyada ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımımın sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan var. Biz bir birimize destek olmalıyız. Kim olsa yine aynı şekilde davranırdım." dedi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Mola, katılan tarafın kendisinden 50 bin lira talep ettiğini belirterek, "Hatta 'Tweeti silmesen de olur, 50 bin lira ver dosyayı kapatalım.' dediler. Uzlaştırmacı tarafından arandım. 50 bin lira ödenmesi durumunda şikayetten vazgeçileceği şeklinde sözler söylendi. Asıl gelir kapısı yaratmak bu olurdu. Benim tweetimin öncesinde yüz binlerce tweet vardı. Setten arkadaşlarım bu teklifin yapıldığı ana şahit olmuştur." diye konuştu.

EZGİ MOLA BERAATİNİ TALEP ETTİ

Taraf avukatlarının beyanının ardından son sözü sorulan Mola, beraatini talep etti. Daha sonra hükmü açıklayan hakim, oyuncu Ezgi Mola'yı, hakaret suçundan 87 gün karşılığında 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırdı.

"UMARIM ŞAŞIRACAĞIMIZ GÜNLERİ GÖRÜRÜZ"

Karar sonrası mahkeme önünde gazetecilere konuşan Mola, "Şaşırmadım. Umarım şaşıracağımız günleri görürüz" dedi.