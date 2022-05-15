Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı

15.05.2022 14:46
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı

Milyonların gönlünde "Müslüm Baba" olarak taht kuran, ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen arabesk müziğinin unutulmaz ve bir numaralı ismi olarak hafızlarda yer edinen Müslüm Gürses ile ilgili bilinmeyen gerçeği ilk kez Şanlıurfalı hayranı açıkladı.

Milyonların gönlünde "Müslüm Baba" olarak taht kuran, ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen arabesk müziğinin unutulmaz ve bir numaralı ismi olarak hafızlarda yer edinen Müslüm Gürses ile ilgili bilinmeyen gerçeği ilk kez Şanlıurfalı hayranı açıkladı. Hayranı, Müslüm Baba'nın ilk resmi evliliğinin Muhterem Nur ile olmadığını söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan plak ve kaset arşivcisi 41 yaşındaki Hüseyin Burkankolu, 30 yıllık Müslüm Gürses hayranlığı dolayısıyla işyerini adeta Müslüm Gürses Müzesine dönüştürdü. Giydiği eşofmanından mendiline, yeleğinden kravatına, çocukluk fotoğraflarından son fotoğraflarına, yaklaşık 50 bin TL'lik Almanya'da çıkarılan ilk taş plak ve onlarca kasetine kadar birçok Müslüm Gürses eşyasını işyerinde sergileyen Burkankolu, "Müslüm Baba" ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Dünya'dan Müslüm Gürses hayranlarının iş yerini ziyarete geldiğini belirten Burkankolu, burada duygu dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

Tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses ile ilgili her türlü arşivin kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Burkankolu, Gürses'le ilgili bilinmeyen bir gerçeği de ilk kez açıkladı. Müslüm Baba'nın Muhterem Nur ile evliliğinden önce hiç kimsenin bilmediği bir evliliğinin olduğunu ifade eden Burkankolu, Songül ismindeki kadın ile 8 yıl evli kaldığını öne sürdü. Elindeki nüfus kayıt örneği ile iddiayı öne süren Burkanolu, bu evliliğin de hiçbir basında yer almadığını, piyasadaki Müslüm Baba hayranı arşivcilerin dahi bilmediğini söyledi.

"Çocukluğumdan beri Müslüm Baba hayranıyım"

Burkankolu, "Müslüm Gürses hayranlığım 30 yıldır devam ediyor. Müslüm Baba ile akrabalık derecesinde bir yakınlığımız var. Burada sizlerle paylaşmak istediğim ve kimsenin bilmediği piyasada Müslümcü arkadaşlarımızın da bilmediği özel bir konu var, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Müslüm Baba'nın Muhterem Nur annemizden önceki evliliğini açıklıyorum. Songül isminde bir hanım efendi ile evliydi. 1977 yılında evleniyor ve 1985 yılında da boşandı. Piyasada çok derin Müslümcü arkadaşlarımız vardır, hiç kimsenin ulaşamadığı, araştırıp da elde edemeyeceği bir belgedir. Ben çok derin bir araştırmacıyım. Müslüm Baba ile ilgili ne ararsanız, aklınıza ne gelirse kendi arşivimde mevcuttur. Bunlara nasıl ulaştın diye merak edenler oluyor. Ben yeri geldiğinde onun evine girip te oradan hattalar bile almışım yani" diye konuştu.

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses, vefatından 8 ay gibi kısa bir süre sonra memleketi Şanlıurfa'da adına "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" kuruldu. Karaköprü Belediyesi tarafından kurulan müzede, Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya bulunuyor. Sanatçının bal mumundan yapılan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor. - ŞANLIURFA

Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı
Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı

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Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Müslüm Baba, Şanlıurfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Müslüm Baba'nın ilk aşkını Şanlıurfalı hayranı ilk kez açıkladı - Son Dakika


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