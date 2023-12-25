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Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısı tartışmalara neden oldu

Kürt besteci Helkawt Zahir, Müslüm Gürses'in en meşhur şarkısı olan 'Unutamadım'ın bestesinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Zahir, şarkının bestesini Ali Rıza ile yaptıklarını ancak o dönem haberin duyurulamadığını söyledi. Yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Müslüm Gürses\'in \'Unutamadım\' şarkısı tartışmalara neden oldu
25.12.2023 - 02:28,
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Zahir; Türkiye'de bir stüdyoda kayıt yaptığı sırada Gürses'in şarkıyı beğendiğini ve okumak istediğini öne sürdü.

DurakMedya'da yer alan habere göre Müslüm Gürses'in efsane şarkısı yıllar sonra tartışmaya neden oldu.

Kürt besteci Helkawt Zahir, Müslüm Gürses'in en meşhur şarkısının kendisine ait olduğunu iddia etti. Müslüm Gürses tarafından seslendirilen "Unutamadım" (Kaç Kadeh Kırıldı) şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Şarkının bestesini Ali Rıza adında bir şarkıcıyla yaptığını ifade eden Helkawt Zahir, o dönem sosyal medya gibi yaygın platformalar olmadığı için haberi duyuramadıklarını söyledi.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Helkawt Zahir, Sözleri Şakir Askan'a müziği ise Burhan Bayar'a ait gibi gösterilen şarkı için yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Magazinkolik
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