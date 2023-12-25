Müslüm Gürses\'in \'Unutamadım\' şarkısı tartışmalara neden oldu

Zahir; Türkiye'de bir stüdyoda kayıt yaptığı sırada Gürses'in şarkıyı beğendiğini ve okumak istediğini öne sürdü.

DurakMedya'da yer alan habere göre Müslüm Gürses'in efsane şarkısı yıllar sonra tartışmaya neden oldu.

Kürt besteci Helkawt Zahir, Müslüm Gürses'in en meşhur şarkısının kendisine ait olduğunu iddia etti. Müslüm Gürses tarafından seslendirilen "Unutamadım" (Kaç Kadeh Kırıldı) şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Şarkının bestesini Ali Rıza adında bir şarkıcıyla yaptığını ifade eden Helkawt Zahir, o dönem sosyal medya gibi yaygın platformalar olmadığı için haberi duyuramadıklarını söyledi.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Helkawt Zahir, Sözleri Şakir Askan'a müziği ise Burhan Bayar'a ait gibi gösterilen şarkı için yasal işlem başlatılacağı belirtildi.