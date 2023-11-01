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Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz - Son Dakika

Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz

Son Güncelleme: 01.11.2023 16:15

Mustafa Sandal, Türkiye'de Cadılar Bayramı'nın parti vererek kutlanmasına tepki gösterdi. Gazze'de yaşanan saldırılardan bahseden Sandal, ''Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, Fahriye Evcen ve Merve Boluğur gibi isimler, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için kostümlerle pozlar verdi. Şarkıcı Mustafa Sandal ise Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlatarak ülkemizde Cadılar Bayramı'nın kutlanmasına tepki gösterdi.

"CADILAR BAYRAMI TAMAMEN SAÇMALIK"

Cadılar Bayramı'nın kutlanmasından rahatsız olan Sandal, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz! Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama Cadılar Bayramı tamamen bir saçmalık" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz
Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz
Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz

Mustafa Sandal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz - Son Dakika
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