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Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı - Son Dakika

Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı

02.10.2021 09:58

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce kendinden geçti. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖBEK DANSI YAPTI

Eğlenmeye gittiği mekanda müzisyenlere eşlik ederek göbek atan Merve Boluğur, kıvrak hareketleriyle kendine hayran bıraktı. Boluğur, dansından sadece 3 saniyelik bir kısmı hayranlarıyla paylaştı.

PHOTOSHOPLU POZU BEĞENİLMEMİŞTİ

3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, 6 gün önce bir fotoğrafını paylaşmış ancak kimse tanıyamamıştı. Boluğur'un photoshopu abarttığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları paylaşıma "Shop sana olmamış Merve" yorumunu yapmıştı.

Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müziği duyunca kendini tutamayan Merve Boluğur, göbek dansı yaptı - Son Dakika
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