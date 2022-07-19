Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti - Son Dakika
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Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti

19.07.2022 08:52

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural'ın "Hakan Ural'ın annesiyle tek gecelik birlikte oldum. Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözlerinden sonra Twitter'dan Hakan Ural'ı hedef aldı. Selçuk Ural'ın sözlerinden sonra oldukça mutlu olan Karadere, "Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti. Şimdi evlat olarak kendisi sevilmiyor" sözlerini sarf etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'la ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Ural'ın oğlu hakkında söylediklerinden sonra eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'den tepki gecikmedi.

"HAKAN'IN ANNESİYLE BİR GECE BERABER OLDUK"

Yıllar önce Hakan Ural için DNA testi yaptıran Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Sonra annesinin cenazesine katılmadığım için bana küstü" dedi.

Babasının 'Tek gecelik ilişkimden oldu' dediği Hakan Ural'a Nagihan Karadere'den çok konuşulacak sözler: Adalet tecelli etti

NAGİHAN KARADERE: HAKAN URAL, İLAHİ ADALET TECELLİ ETTİ

Selçuk Ural'ın magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarının ardından Hakan Ural'la daha önce polemik yaşayan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'den çarpıcı bir çıkış geldi. Ural'ın daha önce kendisi için 'Evlat olsa sevilmez' dediğini iddia eden Karadere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kurban olduğum Allah'ım canımı yakanları hep bana bir bir gösterdi. Hem de hiç şaşmadan gösterdi. Kolay kolay ah etmem sadece Allah'a havale ederim. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Çok şükür vicdanım çok rahat daha neler neler göreceğim bundan hiç şüphem yok. Zamanında benim için 'evlat olsa sevilmez' demiştin. Şimdi evlat olarak sevilmeyen birisin… Hakan Ural ilahi adalet tecelli etti!"

Babasının 'Tek gecelik ilişkimden oldu' dediği Hakan Ural'a Nagihan Karadere'den çok konuşulacak sözler: Adalet tecelli etti
Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
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Son Dakika Magazin Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimden oldu' dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti - Son Dakika
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