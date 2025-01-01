Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi - Son Dakika
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Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi

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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendiren ve eleştirilerin odağına oturan ünlü şarkıcı Hadise, söz konusu tepkiler hakkında ilk kez konuştu.

01.01.2025 19:24
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Ekranların fenomen programlarından 'O Ses Türkiye' yine bir klasik olarak yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

ŞARKI SEÇİMİ TEPKİ ÇEKTİ

Yılbaşı bölümünde yer alan programın eski jürilerinden ünlü şarkıcı Hadise, şarkı seçimiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini dile getiren 39 yaşındaki şarkıcı 'Sıfır Tolerans' isimli parçasını seslendirdi.

ELEŞTİRİLERE İLK KEZ YANIT VERDİ

Narin için tercih ettiği şarkıya hala tepkiler yağarken Hadise'den söz konusu eleştirilere yanıt geldi. 2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, 'çok üzüldüğünü' belirterek uzun süredir konserlerinde 'Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu seslendirdiğini ve Narin'i andığını kaydetti.

"ÇOK İÇTEN BİR ŞEYDİ"

Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonundan önce Narin'lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025'te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm."

Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise\'den eleştirilere yanıt geldi

Narin Güran, Diyarbakır, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Taner Ozkaya:
    klasik CHP kafası 19 43 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Taner oe ne alaka oeeee süzme 18 10 Yanıtla
  • Nazim Akkuş:
    tanerede CHP den biseyler ters gitmiş galiba CHP ne alakaysa ?????? 19 8 Yanıtla
  • Hasan null:
    Mide bulandırıcısın 13 8 Yanıtla
  • Yasin Ayyildiz:
    Desteklediğin vekillere seslen sahneden de Yasalara destek versinler köstek olmasınlar. 14 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok inandım Gülben Ergen gibi boş kadın 12 3 Yanıtla
  • murat2069:
    kaşar şow reklam peşinde 7 3 Yanıtla
  • Murat Altun:
    Buda demete kapak olsun 3 6 Yanıtla
  • Said yetmişsekiz:
    edepsiz işte 3 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    evrene kadinlarla ilgili sarkilariyla cok buyuk isyan ve baskaldiri, bir meydan okuma sergilemis ve bunu yaparkende tirnqgindan disinden falan.. neyse 0 3 Yanıtla
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