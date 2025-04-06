Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl öldürülüp çuvala konularak cesedi dere yatağına gizlenen 8 yaşındaki Narin Güran'ın son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pastanın üzerindeki muma üfleyen Narin, önce babası Arif Güran'a ardından annesi Yüksel Güran'a sarılıyor. Annesinin ise kızına 'Kurban olurum sana' diye seslendiği duyuluyor.

06.04.2025 12:56  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4 KİŞİ CEZA ALDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNDAN DA DAVA AÇILDI

Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. 3'ü çocuk, 15 sanık ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler

SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın 9 Mart 2024'te çekilen ve 8 yaşına girdiği doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Narin, koşarak odaya girerken, içeridekiler de hep bir ağızdan 'İyi ki doğdun Narin' diyerek tempo tutuyor. Narin pastanın üzerindeki mumu üflerken, ağabeyi Baran'ın, yanmasın diye Narin'in saçlarını tuttuğu görülüyor. Muma üfledikten sonra Narin, babası Arif Güran ve annesi Yüksel Güran'a sarılıyor. Yüksel Güran da kızına 'Kurban olurum sana' diye sesleniyor.

Narin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Narin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Narin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Narin Güran\'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler

Narin Güran, Diyarbakır, Doğum Günü, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Kurban, Sözler, Bağlar, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yelloz Kız:
    boş haber 9 0 Yanıtla
  • ÖnceVatan:
    B.. kunu çıkarttınız artık afedersiniz. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
CHP kurultayında Deniz Baykal krizi CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

13:24 Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı Cani baba çocuğunu defalarca tekmeleyip yere çarptı
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
12:14 Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
11:58 CHP kurultayında Deniz Baykal krizi CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
11:28 Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 14:08:39. #7.12#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın son doğum günü görüntüleri! Anneden dikkat çeken sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement