NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf - Son Dakika
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NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

08.06.2022 16:38
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

Eski cinsel film yıldızı Lana Rhoades, ismini vermek istemediği bir NBA yıldızı ile bir restoranda buluşmak için anlaştıklarını, basketbolcunun kendisi ile buluşmaya geldiğinde yanında başka bir kadınla geldiğini söyledi.

Daha önce de böyle durumlar ile karşılaştığını belirten 25 yaşındaki yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, basketbolcu masaya başka bir kadın getirdiği için üç kişinin olduğu bir masanın romantik bir ortam olan özelliğini kaybedip arkadaşlık ortamına dönüştüğü için masayı terk ettiğini söyledi.

NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

Lana, daha önce de bir kaç kişiyle buluşma için sözleştiklerini ancak adamların kendisini beğenmeme ihtimaline karşı başka kadınlarla geldiklerini dile getirdi. 25 yaşındaki yıldız isim bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

Lana Rhoades, 6 Eylül 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Çekoslovakya kökenli bir ailenin çocuğu olan Lana Rhoades, yetişkin içerikli filmlere başlamadan önce bir restoranda garson olarak çalışıyordu.

NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

Kariyerine 2016'da başlayan genç yıldız 2018'e kadar bu sektörde çalıştı ve toplamda 230'dan fazla filmde yer aldı.

NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
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Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf - Son Dakika


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