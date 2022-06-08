NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf

Daha önce de böyle durumlar ile karşılaştığını belirten 25 yaşındaki yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, basketbolcu masaya başka bir kadın getirdiği için üç kişinin olduğu bir masanın romantik bir ortam olan özelliğini kaybedip arkadaşlık ortamına dönüştüğü için masayı terk ettiğini söyledi.

Lana, daha önce de bir kaç kişiyle buluşma için sözleştiklerini ancak adamların kendisini beğenmeme ihtimaline karşı başka kadınlarla geldiklerini dile getirdi. 25 yaşındaki yıldız isim bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Lana Rhoades, 6 Eylül 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Çekoslovakya kökenli bir ailenin çocuğu olan Lana Rhoades, yetişkin içerikli filmlere başlamadan önce bir restoranda garson olarak çalışıyordu.

Kariyerine 2016'da başlayan genç yıldız 2018'e kadar bu sektörde çalıştı ve toplamda 230'dan fazla filmde yer aldı.