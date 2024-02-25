Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama meydana geldi

Necati Şaşmaz\'ın fabrikasında patlama meydana geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

25.02.2024 00:13  Güncelleme: 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle efsane diziyi dijital platformlarda yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyordu.

Necati Şaşmaz'ın Gerede'de bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi.

Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: Magazinkolik

Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Polat Alemdar, İtfaiye, Bolu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 03:52:28. #1.13#
SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement