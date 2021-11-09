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Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı - Son Dakika

Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı

09.11.2021 18:05

42 yaşındaki Ivana Sert, önceki gün nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye gitti. Yapılan test sonucuna göre ünlü modacının Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ivana Sert geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.

EVLİLİK PLANLARI SUYA MI DÜŞTÜ?

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre; ünlü modacı Ivana Sert, iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile bu ay içerisinde evlenmeyi planlıyordu. Sert'in sağlık durumunda yaşanan bu gelişme sonrası düğünün akıbeti merak konusu oldu.

IVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı. Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol almıştır.

2019 yılında İmalat Hatası şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır.

Ivana Sert, Hürriyet, Evlilik, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı - Son Dakika Magazin


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