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Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı - Son Dakika

Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:13

Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, önceki gün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorguları devam eden çiftin 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Bölgeye giden muhabirler, eski komşularına Dilan Polat ve Engin Polat'ı sordu.

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Polat çiftinin geçmişi merak edilmeye başlandı. Daha önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıkan çiftin, komşularına mikrofon uzatıldı.

YENİ HALİNİ TANIYAMADILAR

Kanal D muhabiri, tüm Türkiye'nin gündeminde olan çiftin zengin olmadan önce İstanbul Yenisahra'da oturdukları gecekondu mahallesine gitti. Uzun zaman oturdukları mahalledeki komşuları Dilan-Engin Polat çiftinin yeni halini tanıyamadı. Muhabirin "Nasıl bir aileydi, nasıl bilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan mahalleli, "İyi biliyoruz, iyi temiz aile, akrabaları var onlar da yan tarafta. Dilan Polat gelin geldi, karşıdaki binada oturdu" dedi.

Nereden nereye! Gecekondu mahallesindeki komşuları Dilan Polat ve Engin Polat'ı anlattı

"KENDİ KENDİNE GEÇİNEN BİR AİLEYDİ"

"Aranız nasıldı?" sorusuna yanıt veren bir mahalleli ise, "İyiydi, bizimle bir sorunları yoktu. Kendi kendilerine geçinen bir aileydi" diye konuştu.

"DAR GELİRLİ BİR AİLEYDİ"

Bir başka mahalleli ise "Polat'lar dar gelirli bir aileydi. Taksi aldı, daha sonra kamyonet aldı. O tür bir yaşam mücadelesi veriyordu" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı - Son Dakika
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