Neslihan Atagül Hayranlarına Müjde! Resmen Açıklandı...

Oyuncu Neslihan Atagül, geçen yıl Sefirin Kızı dizisinden geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı.O tarihten beri hiçbir projede yer almayan Atagül'ün yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül eski yuvasına geri döndü ve yine Star'ın yeni sezon için çekilecek iddialı dizisi için anlaşma yaptı. Neslihan Atagül, TMC Film'in patronu Erol Avcı'yla el sıkıştı.

'GECENİN UCUNDA' ADLI DİZİDE ROL ALACAK

Ünlü oyuncunun başrolünü oynayacağı dizi bir kitap uyarlaması… "Gecenin Ucunda" adlı roman Peride Celal imzası taşıyor.

Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

"MACİDE'NİN ETKİLEYİCİ ÖYKÜSÜ ANLATILACAK"

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Böylece Kıvanç Tatlıtuğ'un adının geçtiği OGM Picturea imzalı Kral Kaybederse'nin ardından Neslihan Atagül'lü Gecenin Ucunda'yla Star TV yeni sezona bomba gibi giriş yapacağının sinyallerini şimdiden verdi.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

Senden Bana Kalan

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