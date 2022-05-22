Neveser Gerginok'tan Yeni Single: İnan Ki Değmez Üzülme - Son Dakika
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Neveser Gerginok'tan Yeni Single: İnan Ki Değmez Üzülme

22.05.2022 14:51
Neveser Gerginok'tan Yeni Single: İnan Ki Değmez Üzülme

Türk  Sanat Müziği'nin güçlü sesi Neveser Gerginok, yepyeni şarkısı "İnan ki Değmez Üzülme" ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerden tam not alan şarkı, müzik listelerinde de üst sıralara yükseldi.

"Zamansız Akşamlar" ve "Yanımdaki Sevgilim" adlı eserleyiyle müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Neveser Gerginok, "İnan ki Değmez Üzülme" şarkısı ile 2022'ye damga vuracak.

Sözleri Güzide Füsun Arkış'a, müziği Ömer Öcal'a, ait olan şarkının mix mastering ve klip yönetmenliğini de Candar Köker üstlendi.

Yeni şarkısına çok güvenen başarılı sanatçı, "Çok emek verdiğimiz, titizlikle çalıştığımız şarkımız artık sevenlerime emanet. Sırada bomba gibi şarkılar var" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Müzik çalışmalarına tam gaz devam eden Neveser Gerginok, bir yandan da yeni şarkısı "Her şey Gönlünce Olsun" için stüdyoya girdi. Şarkı temmuz ayında müzikseverlerle buluşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Neveser Gerginok'tan Yeni Single: İnan Ki Değmez Üzülme - Son Dakika


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