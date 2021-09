Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KENDİNİ YAKIYORDU

Ünlü yıldız tam doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken bir anda saçlarının uç kısımları tutuştu. Kısa bir şaşkınlığın ardından yanındaki aile üyeleri ve arkadaşlarının yardımıyla bu küçük yangın büyümeden söndürüldü.

TAM MUMLARI ÜFLERKEN

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı. Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi.

SAÇLARININ UÇ KISMI TUTUŞTU

Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi. Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü. Grup, bu tatsız sürprizin ardından kutlamaya devam etti.

O GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anlarda çekilen videoyu Instgram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.

BİR DÖNEME DAMGASINI VURMUŞTU

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Lionel Richie'nin evlatlık kızı olan Nicole Richie, TV dünyasında adını Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şovla duyurdu. 2003 ile 2007 arasında devam eden bu program kısa sürede popüler oldu. Richie de o dönemde sürdürdüğü hızlı hayat, kötü alışkanlıkları ve bir dönem herkesi endişelendiren aşırı zayıflığıyla magazin basınının gündeminden hiç inmedi.

HIZLI HAYATI İLE GÜNDEMDEYDİ

Nicole Richie, program arkadaşı Paris Hilton'un yanı sıra artık eskisine göre durulup sakin bir hayata geçen Lindsay Lohan, hayatının en çalkantılı dönemini yaşayan Britney Spears ile birlikte hemen hemen her gün gazete manşetlerinde yer aldı. O hızlı günlerinde hayatı da tehlikeye giren Nicole Richie, müzisyen Joel Madden ile tanıştıktan sonra farklı bir sürece girdi.

İKİ ÇOCUKLU VE MUTLU BİR EVLİLİK

Eskisine oranla daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Richie, 2010 yılında Joel Madden ile evlendi. Çift iki çocuklu mutlu bir evlilik sürdürüyor. Richie de eskisine oranla çok daha az göz önünde yaşıyor.

ÖZ ANNE VE BABASI ONA BAKAMADI

Tam adıyla Nicole Camille Escoveda'nın ilginç hayat öyküsünü de bir hatırlayalım yeri gelmişken. İngiliz, Meksika, Afro Amerikan köklerine sahip olan Richie, Berkeley, California'da dünyaya geldi. Biyolojik babası Peter Michael Escovedo, müzisyen Sheila E'nin kardeşi, gitarist Alejandor Escoveda'nın da yeğeniydi. Biyolojik annesi ise Karen Moss'tu.

SONRA EVLAT EDİNDİ

Nicole Richie 3 yaşına geldiğinde biyolojik ebeveynleri ona bakamadıkları için Lionel Richie ile birlikte yaşamasına karar verdiler. Nicole Richie 2003 yılında People'a verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı: "Ebeveynim Lionel ile arkadaştı. Ona güvendiler ve bana daha iyi bakabileceğine inandılar." Gerçekten de Lionel Richie, aileyi yanıltmadı. Küçük Nicole için bir tür koruyucu haline geldi ve onu çok sevdi. Hatta 1986 tarihli Ballerina Girl adlı şarkıyı da Nicole için yazdı.

SONRA KARDEŞLERİ DÜNYAYA GELDİ

Nicole, 9 yaşına geldiğinde ise Lionel Richie ile o dönemdeki eşi Brenda Harvey, onu evlat edinip Richie soyadını verdi. Müzisyen Lionel Richie ile Harvey bir süre sonra boşandılar. Richie bir kez daha evlendi ve model olarak adını duyuran Sofia ile Miles adında iki çocuğu oldu. Nicole Richie ise ailenin bir parçası olarak kaldı.

TELEVİZYONDAN MODA DÜNYASINA

Müzik dünyasının önde gelenlerinden oluşan bir çevrede büyüyen Nicole Richie de genç yaşta TV ekranlarında şöhrete ulaştı. Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life'ın ardından 2005 yılında Kids In America ile sinemaya adım attı. Ardından da Eve, Six Feet Under, American Dreams, 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

BİR DE YARI OTOBİYOGRAFİK KİTABI VAR

Model ve moda yazarı olarak önde gelen kuruluşlarla birlikte çalışan Nicole Richie'nin "The Truth About Diamonds" adında bir yarı otobiyografik kitabı da bulunuyor.

AKRABA OLDULAR

Nicole Richie, ünlü oyuncu Cameron Diaz evlilik yoluyla akraba oldular. Diaz, Richie'nin eşi Joel Madden'in ikisi Benji Madden ile evlendi. Böylece iki ünlü oyuncu birbirleriyle akraba oldular.