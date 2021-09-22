Üye Girişi
Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu - Son Dakika

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

22.09.2021 12:58
Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu, System.String[]

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KENDİNİ YAKIYORDUÜnlü yıldız tam doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken bir anda saçlarının uç kısımları tutuştu.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KENDİNİ YAKIYORDU

Ünlü yıldız tam doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken bir anda saçlarının uç kısımları tutuştu. Kısa bir şaşkınlığın ardından yanındaki aile üyeleri ve arkadaşlarının yardımıyla bu küçük yangın büyümeden söndürüldü.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

TAM MUMLARI ÜFLERKEN

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı. Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

SAÇLARININ UÇ KISMI TUTUŞTU

Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi. Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü. Grup, bu tatsız sürprizin ardından kutlamaya devam etti.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

O GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anlarda çekilen videoyu Instgram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

BİR DÖNEME DAMGASINI VURMUŞTU

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Lionel Richie'nin evlatlık kızı olan Nicole Richie, TV dünyasında adını Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şovla duyurdu. 2003 ile 2007 arasında devam eden bu program kısa sürede popüler oldu. Richie de o dönemde sürdürdüğü hızlı hayat, kötü alışkanlıkları ve bir dönem herkesi endişelendiren aşırı zayıflığıyla magazin basınının gündeminden hiç inmedi.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

HIZLI HAYATI İLE GÜNDEMDEYDİ

Nicole Richie, program arkadaşı Paris Hilton'un yanı sıra artık eskisine göre durulup sakin bir hayata geçen Lindsay Lohan, hayatının en çalkantılı dönemini yaşayan Britney Spears ile birlikte hemen hemen her gün gazete manşetlerinde yer aldı. O hızlı günlerinde hayatı da tehlikeye giren Nicole Richie, müzisyen Joel Madden ile tanıştıktan sonra farklı bir sürece girdi.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

İKİ ÇOCUKLU VE MUTLU BİR EVLİLİK

Eskisine oranla daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Richie, 2010 yılında Joel Madden ile evlendi. Çift iki çocuklu mutlu bir evlilik sürdürüyor. Richie de eskisine oranla çok daha az göz önünde yaşıyor.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

ÖZ ANNE VE BABASI ONA BAKAMADI

Tam adıyla Nicole Camille Escoveda'nın ilginç hayat öyküsünü de bir hatırlayalım yeri gelmişken. İngiliz, Meksika, Afro Amerikan köklerine sahip olan Richie, Berkeley, California'da dünyaya geldi. Biyolojik babası Peter Michael Escovedo, müzisyen Sheila E'nin kardeşi, gitarist Alejandor Escoveda'nın da yeğeniydi. Biyolojik annesi ise Karen Moss'tu.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

SONRA EVLAT EDİNDİ

Nicole Richie 3 yaşına geldiğinde biyolojik ebeveynleri ona bakamadıkları için Lionel Richie ile birlikte yaşamasına karar verdiler. Nicole Richie 2003 yılında People'a verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı: "Ebeveynim Lionel ile arkadaştı. Ona güvendiler ve bana daha iyi bakabileceğine inandılar." Gerçekten de Lionel Richie, aileyi yanıltmadı. Küçük Nicole için bir tür koruyucu haline geldi ve onu çok sevdi. Hatta 1986 tarihli Ballerina Girl adlı şarkıyı da Nicole için yazdı.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

SONRA KARDEŞLERİ DÜNYAYA GELDİ

Nicole, 9 yaşına geldiğinde ise Lionel Richie ile o dönemdeki eşi Brenda Harvey, onu evlat edinip Richie soyadını verdi. Müzisyen Lionel Richie ile Harvey bir süre sonra boşandılar. Richie bir kez daha evlendi ve model olarak adını duyuran Sofia ile Miles adında iki çocuğu oldu. Nicole Richie ise ailenin bir parçası olarak kaldı.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

TELEVİZYONDAN MODA DÜNYASINA

Müzik dünyasının önde gelenlerinden oluşan bir çevrede büyüyen Nicole Richie de genç yaşta TV ekranlarında şöhrete ulaştı. Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life'ın ardından 2005 yılında Kids In America ile sinemaya adım attı. Ardından da Eve, Six Feet Under, American Dreams, 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

BİR DE YARI OTOBİYOGRAFİK KİTABI VAR

Model ve moda yazarı olarak önde gelen kuruluşlarla birlikte çalışan Nicole Richie'nin "The Truth About Diamonds" adında bir yarı otobiyografik kitabı da bulunuyor.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

AKRABA OLDULAR

Nicole Richie, ünlü oyuncu Cameron Diaz evlilik yoluyla akraba oldular. Diaz, Richie'nin eşi Joel Madden'in ikisi Benji Madden ile evlendi. Böylece iki ünlü oyuncu birbirleriyle akraba oldular.

Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

Lionel Richie, Nicole Richie, Paris Hilton, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı 13:29 Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı 13:09 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu 13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş

Son Dakika Haberleri
13:19 Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek
13:09 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde Avrupa'dan Güney Amerika kıtasına kadar bu olay konuşuluyor! Balotelli ve Sergen Yalçın, dünya manşetlerinde         
13:31
Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek         
13:20
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi         
13:06
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 13:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement