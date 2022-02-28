Nihal Candan'dan Olay Poz - Son Dakika

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adını duyuran Nihal Candan, olay karelerini paylaşmaya devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafla gündem yaratan sosyal medya fenomeni, tangayla poz verdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan Nihal Candan'a yorum yağdı.

Sosyal medya fenomenine cesur pozu nedeniyle aldığı mesajların yanı sıra düzgün fiziği sebebiyle de yorum yağdı. Evinde masaj yaptıran Candan, yaptığı her paylaşımla adından söz ettiriyor.