Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı

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2 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma kararı aldı. Ayrı evlerde yaşadıkları öğrenilen çiftten evliliğinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi.

ARZU DOĞAN: BOŞANIYORUZ

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, takipçilerimden bugün çıktı haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama tercih etmiyorum, aramızdaki hikaye sonlandı herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.