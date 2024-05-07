Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı

Şarkıcı Nihat Doğan ile 2 yıl önce dünyaevine giren Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) boşanma kararı aldı. İddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, ''Merhaba arkadaşlar, haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz'' dedi.

07.05.2024 16:45  Güncelleme: 16:50
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2 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma kararı aldı. Ayrı evlerde yaşadıkları öğrenilen çiftten evliliğinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı

ARZU DOĞAN: BOŞANIYORUZ

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, takipçilerimden bugün çıktı haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama tercih etmiyorum, aramızdaki hikaye sonlandı herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı - Son Dakika
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