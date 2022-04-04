Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi - Son Dakika

Buça'daki katliamı Kadirov'un Çeçen savaşçıları mı yaptı? Ukraynalı kadından olay sözler

Eğlenceli karakteriyle tanınan 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmak için hazırlıklar yapmaya başladı. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

YÜZÜNÜ VE GIDISINI GERDİRDİ

Bu zamana kadar sayısız estetik operasyon yaptıran ve son olarak Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu sefer de Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. Sayan'ın işlem yaptırdığı anlar ise canlı canlı sosyal medyada yayınlandı.

DİYETE BAŞLADI

7 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, gelinlik yerine sade beyaz bir elbise tercih edecek. Diyete başlayan Sayan, Nişantaşı'ndaki bir zayıflama merkezine gitmeye başladı.