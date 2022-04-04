Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi

04.04.2022 12:18

Mayıs ayında kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak olan Seda Sayan, hazırlıklara başladı. Nikahta güzel görünmek isteyen Sayan, Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

Eğlenceli karakteriyle tanınan 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmak için hazırlıklar yapmaya başladı. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

YÜZÜNÜ VE GIDISINI GERDİRDİ

Bu zamana kadar sayısız estetik operasyon yaptıran ve son olarak Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu sefer de Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. Sayan'ın işlem yaptırdığı anlar ise canlı canlı sosyal medyada yayınlandı.

DİYETE BAŞLADI

7 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, gelinlik yerine sade beyaz bir elbise tercih edecek. Diyete başlayan Sayan, Nişantaşı'ndaki bir zayıflama merkezine gitmeye başladı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı Türkiye'de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi

Seda Sayan, Estetik, Düğün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yüz ve gıdısını gerdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement