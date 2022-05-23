Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, geçtiğimiz günlerde önce anneliğe geçiş partisi sonra da nikah yaptı. Çift, önceki akşam da yakın arkadaşlarıyla düğün yaptı.

GELİN ÇİÇEĞİ YERİNE MESİR MACUNU DAĞITTI

Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti. Evgar, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıttı. Eşiyle kamera karşısına geçerek çok mutlu olduklarını söyleyen çift, doğacak kızları için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Daha önce nikah töreni yapan çiftin düğünlerindeki nikahını da Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Tuğrul Tülek kıydı.